Жительница Геленджика сбила пристава, который пытался арестовать ее машину

В Геленджике возбудили уголовное дело против женщины, которая сбила на своей машине судебного пристава

Женщина зодолжала 390 тыс. рублей. Из них около 200 тыс. рублей составили налоги и сборы, а также взыскание в пользу Пенсионного фонда России.

Судебный пристав-исполнитель с коллегами приехал в гаражный кооператив, чтобы арестовать принадлежащий должнице автомобиль Nissan. Женщина решила не отдавать машину и сбила на ней судебного пристава, после чего скрылась.

Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Впоследствие приставы наложили арест на гаражный бокс и автомобиль должницы, сообщили 5 апреля в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2018 года в Краснодаре должник сбил пристава, который хотел арестовать его машину из-за долга более 1 млн рублей.