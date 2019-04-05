Жительница Геленджика сбила пристава, который пытался арестовать ее машину
В Геленджике возбудили уголовное дело против женщины, которая сбила на своей машине судебного пристава
Женщина зодолжала 390 тыс. рублей. Из них около 200 тыс. рублей составили налоги и сборы, а также взыскание в пользу Пенсионного фонда России.
Судебный пристав-исполнитель с коллегами приехал в гаражный кооператив, чтобы арестовать принадлежащий должнице автомобиль Nissan. Женщина решила не отдавать машину и сбила на ней судебного пристава, после чего скрылась.
Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Впоследствие приставы наложили арест на гаражный бокс и автомобиль должницы, сообщили 5 апреля в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2018 года в Краснодаре должник сбил пристава, который хотел арестовать его машину из-за долга более 1 млн рублей.
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