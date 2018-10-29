В Краснодаре пристав притворился школьником, чтобы попасть в квартиру нарушительницы

В Краснодаре пристав притворился школьником, чтобы попасть в квартиру женщины, которая отказывалась ремонтировать протекающие трубы

В пятиэтажном доме на улице Димитрова жильцы решили провести капитальный ремонт из-за проблем с канализацией. Однако 52-летняя владельца квартиры на третьем этаже отказалась пускать специалистов к себе домой.

Ее сосед снизу обратился в Октябрьский районный суд, который обязал женщину обеспечить сотрудникам ТСЖ доступ в квартиру и не мешать им ремонтировать канализацию.

Не смотря на решение суда владелица квартиры отказывалась открывать дверь. Тогда судебный пристав Михаил Рынкин узнал, что к женщине регулярно приходят ученики. Он позвонил преподавательнице, притворившись учеником, и попросил дать несколько уроков.

«И вот опытный судебный пристав примеряет на себя образ школяра. Он позвонил должнице с просьбой взять несколько уроков. На такое предложение "неприступная" гражданка охотно согласилась», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

После этого рабочие смогли попасть в квартиру к женщине и отремонтировать канализационную систему.