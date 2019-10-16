«Приходил в странных одеждах и раскачивал бусами». Житель Пятигорска пытался загипнотизировать приставов, чтобы не платить долг
В Пятигорске должник пытался обойти уплату кредитной задолженности с помощью магии
Мужчине пришло уведомление о возбуждении исполнительного производства, так как он перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту и отказывался общаться с представителями финансовой организации.
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«Должник явился в отдел со скандалом, что работники ФССП дискредитируют дипломированного целителя и мага, а задолженность по кредиту отсутствует. Мужчина приходил ежедневно, пытаясь "магическими способами" внушить работникам службы, что не является должником», — сообщили в пресс-службе УФССП по Ставропольскому краю.
Представитель ведомства рассказал «Комсомольской правде», что должник являлся к приставам в странных одеждах, раскачивал бусами и пытался загипнотизировать их.
В итоге, отметили в управлении, магия не подействовала — после того, как мужчина получил смс-уведомление об аресте банковских карт, он перевел 160 тыс. рублей долга и 11-тысячный исполнительский сбор.
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