В Адыгее откроют первый детский этнолагерь с соблюдением правил Адыгэ хабзэ

В Адыгее в сентябре открывается первый республиканский этноязыковой лагерь «АДЫГLAND» для изучения адыгейского языка, национальной культуры, традиций и истории республики

Лагерь будет проходить с 27 сентября по 3 октября на базе отдыха Адыгейского госуниверситета «Горная легенда». Программа регламентирована этическими нормами Адыгэ хабзэ — черкесского кодекса чести, формирующего национальную этико-философскую доктрину. Вся работа лагеря предполагается «погружение» детей в национальную и общение только на адыгейском языке, сообщила порталу Юга.ру заместитель директора по науке Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Марзият Биданок.

По ее словам, для ребят будут проводить мастер-классы, познавательные занятия, интерактивные игры лекции, встречи с творческими людьми, культуру и традиции, предусмотрена насыщенная культурная программа, чтобы сочетать отдых и образовательную деятельность.

Ожидается, что в этом году «АДЫГLAND» примет около 60 учащихся 9-11 классов — победителей и призеров олимпиад по адыгейскому языку и литературе, а также десять победителей творческого интернет-конкурса «Моя Республика Адыгея через 100 лет».

«Планируется лагерь сделать ежегодным. В последующем участниками проекта смогут не только школьники республики, но ребята-соотечественников, проживающие за рубежом», — рассказала Марзият Биданок. Лагерь впервые организуется в рамках Проектного офиса по формированию комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка совместно с факультетом адыгейской филологии и культуры Адыгейского государственного университета.

В настоящее время в республике адыгейский язык изучают 80% учащихся — почти 40 тыс. школьников, в том числе и дети других национальностей.