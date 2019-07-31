На Дону задержали лжемедиков, продававших пенсионерам крем от смертельных болезней
В Ростовской области в июле задержали врачей без образования, которые продавали крем якобы от смертельных болезней
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 31 июля рассказала, что полицейские обнаружили поликлинику в Волгодонске, в которой врачи не имели медицинского образования и лицензии.
По ее словам, клиентами были исключительно люди пожилого возраста. Медики диагностировали у них якобы имеющиеся тяжелые и даже смертельные заболевания.
«Затем предлагали приобрести "чудо-крем", с помощью которого можно вылечиться. Если у пенсионеров не было необходимой суммы, то сотрудники предлагали им оформить кредит на сумму от 50 до 200 тыс. рублей», — пояснила Волк.
Сотрудники полиции задержали десять медиков. Троих из них арестовали. По предварительным данным, от лжеврачей пострадали более 100 человек. Общий ущерб оценили почти в 4 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в начале апреля против лжехирурга Алены Верди и 31-летнего генерального директора краснодарской частной клиники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя). По данным следствия, в 2017 году пластический хирург провела операцию по коррекции живота, в результате операции которой у пациентки образовалась фибролипома с участками асептического некроза.
Верди задержали 5 апреля, когда она пыталась уехать из Краснодарского края. Ее взяли под стражу на два месяца. Суд 26 июня продлил арест. Также следователи установили, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии.
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