На Дону задержали лжемедиков, продававших пенсионерам крем от смертельных болезней

В Ростовской области в июле задержали врачей без образования, которые продавали крем якобы от смертельных болезней

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 31 июля рассказала, что полицейские обнаружили поликлинику в Волгодонске, в которой врачи не имели медицинского образования и лицензии.

По ее словам, клиентами были исключительно люди пожилого возраста. Медики диагностировали у них якобы имеющиеся тяжелые и даже смертельные заболевания.

«Затем предлагали приобрести "чудо-крем", с помощью которого можно вылечиться. Если у пенсионеров не было необходимой суммы, то сотрудники предлагали им оформить кредит на сумму от 50 до 200 тыс. рублей», — пояснила Волк.

Сотрудники полиции задержали десять медиков. Троих из них арестовали. По предварительным данным, от лжеврачей пострадали более 100 человек. Общий ущерб оценили почти в 4 млн рублей. Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает «Интерфакс».