В Анапе в третий раз возобновили расследование о смерти мужчины в полицейской машине в 2017 году

Краснодарский край

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Следователи вновь отменили решение о приостановлении расследования уголовного дела по факту смерти Ивана Гелиева

Об этом сообщил «Комитет против пыток».

Напомним, мужчина умер в отсеке для задержанных в полицейской машине 18 марта 2017 года. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Гелиева наступила от «закрытой тупой травмы шеи с очаговыми кровоизлияниями в область левого шейного сосудисто-нервного пучка». Сестра погибшего обратилась в «Комитет против пыток».

Гелиева 18 марта сообщила о смерти брата в следственный комитет. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) возбудили 29 мая, сообщили в пресс-службе «Комитета против пыток».

Дело вел следователь Евгений Лисянский. В феврале 2018 года у него изъяли уголовное дело и передали следователю Денису Ивлеву. В «Комитете» пояснили, что Лисянский не допросил всех свидетелей по делу.

Ивлев 29 мая 2018 года приостановил расследование из-за отсутствия обвиняемого. Позже расследование продлили на месяц. А 29 июня следователь закрыл уголовное дело. Он заявил, что смерть мужчины не была криминальной, а наступила от острой сердечной недостаточности.

Анапская межрайонная прокуратура признала, что решение о прекращении расследования незаконно. В сентябре того же года дело возобновили. Однако уже в октябре Ивлев снова его приостановил из-за того, что обвиняемого так и не нашли.

В январе 2019 года Залина Гелиева и правозащитник Сергей Романов обратились к руководителю Следственного комитета по Краснодарскому краю Вадиму Бугаенко. Они потребовали возобновить уголовное дело. Также они попросили передать его в отдел по расследованию особо важных дел и привлечь к дисциплинарной ответственности следователя Ивлева.

В пресс-службе «Комитета против пыток» сообщили, что 5 марта правозащитники получили ответ от исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова. В письме говорилось, что решение следователя о приостановлении дела отменили.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не смогли оперативно предоставить комментарий, но пояснили, что узнают об этом.

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Как сообщали Юга.ру, «Комитет против пыток» 2 марта представил фильм «Крайний юг» о пытках в полиции Анапы. В фильме рассказывают истории четырех жителей Анапы, которые в 2015 году пережили пытки в отделе. От них пытались добиться явки с повинной. 

Уголовное дело возбудили в ноябре 2017 года с 12-й попытки после 11 отказных постановлений. В «Комитете» подчеркнули — в деле до сих пор ни одного подозреваемого.

«Медиазона» 4 марта опубликовала статью, в которой рассказала, что за три года анапских полицейских обвинили в пытках восемь человек.

Анапа Полиция пытки Следственный комитет смерть
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