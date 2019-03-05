В Анапе в третий раз возобновили расследование о смерти мужчины в полицейской машине в 2017 году

Следователи вновь отменили решение о приостановлении расследования уголовного дела по факту смерти Ивана Гелиева

Об этом сообщил «Комитет против пыток».

Напомним, мужчина умер в отсеке для задержанных в полицейской машине 18 марта 2017 года. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Гелиева наступила от «закрытой тупой травмы шеи с очаговыми кровоизлияниями в область левого шейного сосудисто-нервного пучка». Сестра погибшего обратилась в «Комитет против пыток».

Гелиева 18 марта сообщила о смерти брата в следственный комитет. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) возбудили 29 мая, сообщили в пресс-службе «Комитета против пыток».

Дело вел следователь Евгений Лисянский. В феврале 2018 года у него изъяли уголовное дело и передали следователю Денису Ивлеву. В «Комитете» пояснили, что Лисянский не допросил всех свидетелей по делу.

Ивлев 29 мая 2018 года приостановил расследование из-за отсутствия обвиняемого. Позже расследование продлили на месяц. А 29 июня следователь закрыл уголовное дело. Он заявил, что смерть мужчины не была криминальной, а наступила от острой сердечной недостаточности.

Анапская межрайонная прокуратура признала, что решение о прекращении расследования незаконно. В сентябре того же года дело возобновили. Однако уже в октябре Ивлев снова его приостановил из-за того, что обвиняемого так и не нашли.

В январе 2019 года Залина Гелиева и правозащитник Сергей Романов обратились к руководителю Следственного комитета по Краснодарскому краю Вадиму Бугаенко. Они потребовали возобновить уголовное дело. Также они попросили передать его в отдел по расследованию особо важных дел и привлечь к дисциплинарной ответственности следователя Ивлева.

В пресс-службе «Комитета против пыток» сообщили, что 5 марта правозащитники получили ответ от исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова. В письме говорилось, что решение следователя о приостановлении дела отменили.