В Анапе в третий раз возобновили расследование о смерти мужчины в полицейской машине в 2017 году
Следователи вновь отменили решение о приостановлении расследования уголовного дела по факту смерти Ивана Гелиева
Об этом сообщил «Комитет против пыток».
Напомним, мужчина умер в отсеке для задержанных в полицейской машине 18 марта 2017 года. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Гелиева наступила от «закрытой тупой травмы шеи с очаговыми кровоизлияниями в область левого шейного сосудисто-нервного пучка». Сестра погибшего обратилась в «Комитет против пыток».
Гелиева 18 марта сообщила о смерти брата в следственный комитет. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) возбудили 29 мая, сообщили в пресс-службе «Комитета против пыток».
Дело вел следователь Евгений Лисянский. В феврале 2018 года у него изъяли уголовное дело и передали следователю Денису Ивлеву. В «Комитете» пояснили, что Лисянский не допросил всех свидетелей по делу.
Ивлев 29 мая 2018 года приостановил расследование из-за отсутствия обвиняемого. Позже расследование продлили на месяц. А 29 июня следователь закрыл уголовное дело. Он заявил, что смерть мужчины не была криминальной, а наступила от острой сердечной недостаточности.
Анапская межрайонная прокуратура признала, что решение о прекращении расследования незаконно. В сентябре того же года дело возобновили. Однако уже в октябре Ивлев снова его приостановил из-за того, что обвиняемого так и не нашли.
В январе 2019 года Залина Гелиева и правозащитник Сергей Романов обратились к руководителю Следственного комитета по Краснодарскому краю Вадиму Бугаенко. Они потребовали возобновить уголовное дело. Также они попросили передать его в отдел по расследованию особо важных дел и привлечь к дисциплинарной ответственности следователя Ивлева.
В пресс-службе «Комитета против пыток» сообщили, что 5 марта правозащитники получили ответ от исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова. В письме говорилось, что решение следователя о приостановлении дела отменили.
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не смогли оперативно предоставить комментарий, но пояснили, что узнают об этом.
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