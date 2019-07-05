Новый гендиректор «Урожая» снизит зарплаты игроков в 10 раз и вдвое сократит штат
Гендиректор ФК «Урожай» Станислав Лысенко назвал причинами финансовых проблем клуба слишком высокие зарплаты игроков и раздутый штат
О грядущих финансовых переменах в клубе Лысенко заявил на пресс-конференции 5 июля. Он отметил, что на протяжении прошлого сезона клуб шел по пути, проложенном его предшественником — обанкротившейся «Кубанью». Он подтвердил, что за год клуб нарастил большой долг, но не стал уточнять какой. По словам гендиректора, график выплаты долгов по зарплате уже составлен.
Поиском источников финансирования для «Урожая занимается вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, добавил Лысенко.
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Лысенко сообщил, что доходы клуба в прошлом сезоне составляли 12 млн рублей в месяц, а зарплаты игрокам были завышены для Профессиональной футбольной лиги, в которой выступает «Урожай». По его словам, некоторые игроки получали в месяц по 300-400 тыс. рублей. Также он отметил, что штат клуба раздут и составлял 94 человека.
«Сейчас мы сокращаем штат до 50 с небольшим человек, зарплаты игроков будут составлять от 20 до 40 тыс. рублей в месяц. Задача, стоящая перед организацией в этом сезоне, — не занять первое место в дивизионе, хотя, мы будем стараться, а сохранить структуру клуба и избавится от долгов», — цитирует Лысенко «Коммерсантъ».
Также в целях экономии клуб откажется от выездных тренировочных сборов и начнет взимать плату за билеты.
Как сообщали Юга.ру, созданный вместо обанкротившейся «Кубани» «Урожай» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в зоне «Юг» первенства ПФЛ и не смог выйти в Первый дивизион.
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В конце сезона тогдашний гендиректор желто-зеленых Дмитрий Градиленко обвинил лидера таблицы ростовскую «Чайку» в договорных матчах, после чего Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил ему в течение года заниматься деятельностью, связанной с футболом.
После его место занял спортивный директор, капитан и играющий тренер «Кубани» Станислав Лысенко. Тогда же «Урожай» предложил «Кубани» объединиться, но по итогам голосования это предложение было решено отклонить.
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