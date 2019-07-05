Новый гендиректор «Урожая» снизит зарплаты игроков в 10 раз и вдвое сократит штат

О грядущих финансовых переменах в клубе Лысенко заявил на пресс-конференции 5 июля. Он отметил, что на протяжении прошлого сезона клуб шел по пути, проложенном его предшественником — обанкротившейся «Кубанью». Он подтвердил, что за год клуб нарастил большой долг , но не стал уточнять какой. По словам гендиректора, график выплаты долгов по зарплате уже составлен.

Лысенко сообщил, что доходы клуба в прошлом сезоне составляли 12 млн рублей в месяц, а зарплаты игрокам были завышены для Профессиональной футбольной лиги, в которой выступает «Урожай». По его словам, некоторые игроки получали в месяц по 300-400 тыс. рублей. Также он отметил, что штат клуба раздут и составлял 94 человека.

«Сейчас мы сокращаем штат до 50 с небольшим человек, зарплаты игроков будут составлять от 20 до 40 тыс. рублей в месяц. Задача, стоящая перед организацией в этом сезоне, — не занять первое место в дивизионе, хотя, мы будем стараться, а сохранить структуру клуба и избавится от долгов», — цитирует Лысенко «Коммерсантъ».

Также в целях экономии клуб откажется от выездных тренировочных сборов и начнет взимать плату за билеты.

Как сообщали Юга.ру, созданный вместо обанкротившейся «Кубани» «Урожай» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в зоне «Юг» первенства ПФЛ и не смог выйти в Первый дивизион.