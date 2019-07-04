На бывшего главу «Автодора» завели уголовное дело

Генпрокурор РФ Юрий Чайка 4 июля сообщил, что против бывшего главы государственной компании «Автодор» возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий

По словам Чайки, дело завели в связи с нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости». Сейчас «Автодор» возглавляет Вячеслав Петушенко. В феврале он сменил на посту Сергея Кельбаха, который руководил компанией более семи лет, передает RT.

В госкомпании подтвердили, что дело завели на бывшего главу «Автодора». «Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпани», — цитирует представителя компании РИА «Новости».

В феврале Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позже Петушенко заявил, что переносить сроки ввода в эксплуатацию дороги пока не планируется. По мнению экспертов Счетной палаты, в 2018 году «Автодор» показал худший результат своей работы за десять лет существования. При этом госкомпания почти полностью потратила 74,8 млрд рублей, выделенных из федеральной казны.