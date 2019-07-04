На бывшего главу «Автодора» завели уголовное дело
Генпрокурор РФ Юрий Чайка 4 июля сообщил, что против бывшего главы государственной компании «Автодор» возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий
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По словам Чайки, дело завели в связи с нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА «Новости».
Сейчас «Автодор» возглавляет Вячеслав Петушенко. В феврале он сменил на посту Сергея Кельбаха, который руководил компанией более семи лет, передает RT.
В госкомпании подтвердили, что дело завели на бывшего главу «Автодора».
«Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпани», — цитирует представителя компании РИА «Новости».
В феврале Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позже Петушенко заявил, что переносить сроки ввода в эксплуатацию дороги пока не планируется.
По мнению экспертов Счетной палаты, в 2018 году «Автодор» показал худший результат своей работы за десять лет существования. При этом госкомпания почти полностью потратила 74,8 млрд рублей, выделенных из федеральной казны.
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Как писали Юга.ру, в августе 2016 года Сергей Кельбах сообщал, что к 2030 году «Автодор» планирует построить 12 тыс. км дорог.
В мае 2018-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил Кельбаха помочь со строительством двух новых дорог в регионе. Речь шла о Дальнем западном обходе Краснодара и альтернативной дороге к побережью Черного моря Краснодар — Абинск — Кабардинка. Глава «Автодора» пообещал приложить максимальные усилия, чтобы решить этот вопрос на федеральном уровне.
В июле того же года Кельбах рассказал о планах строительства магистрали Краснодар — Абинск — Новороссийск, которая будет увязана с новой дорогой на Цемдолину. Строительство должно начаться в 2019 году.
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