Депутат ЗСК от ЛДПР Мурат Напсо досрочно сложил полномочия
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 22 мая досрочно прекратил полномочия депутата Мурата Напсо
Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЗСК.
Координатор регионального отделения ЛДПР в ЗСК Иван Тутушкин рассказал порталу Юга.ру, что решение об уходе принял сам Напсо.
«Это решение связано с переходом на другое место работы. По закону он не сможет совмещать новую работу с законотворческой деятельностью», — сказал Тутушкин.
Он не уточнил, на какое новое место работы перейдет Напсо.
Кто такой Мурат Напсо
32-летний Мурат Напсо родился в селе Цыпка Туапсинского района Краснодарского края. В 2010 году он окончил Северо-Западную академию госслужбы.
Напсо входит в партию «ЛДПР», руководит ее сочинским отделением. Депутатом ЗСК шестого созыва был избран в сентябре 2017 года по Курортному одномандатному избирательному округу № 35. Он был членом комитета по вопросам имущественных и земельных отношений.
Занимает пост заместителя гендиректора по безопасности ООО «Национальная топливная компания». Приходится племянником депутату Госдумы Юрию Напсо.
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