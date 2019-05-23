Депутат ЗСК от ЛДПР Мурат Напсо досрочно сложил полномочия

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЗСК.

Координатор регионального отделения ЛДПР в ЗСК Иван Тутушкин рассказал порталу Юга.ру, что решение об уходе принял сам Напсо.

«Это решение связано с переходом на другое место работы. По закону он не сможет совмещать новую работу с законотворческой деятельностью», — сказал Тутушкин.

Он не уточнил, на какое новое место работы перейдет Напсо.