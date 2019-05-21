В Сочи назвали победителей национальной премии «Хрустальный компас»

Премию вручают уже седьмой год. Организаторами выступили Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

В мероприятии приняли участие более 1 тыс. гостей. Среди них — представители науки, культуры, общественных организаций, государственные и политические деятели России, делегации из Сербии, Казахстана, Австралии, Греции и Германии, победители и финалисты премии разных лет.

Награду победителям вручали ученые Владимир Котляков и Ольга Соломина, телеведущий Иван Затевахин, народный артист РФ Владимир Березин, вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев, сообщили организаторы.

«В седьмой раз церемония вручения премии "Хрустальный компас" объединяет талантливых, бесстрашных, позитивных людей России и других стран. Все, кто собрался в этом зале, — уже победители, которые прошли жесточайший отбор. Экспертный совет заседал почти пять часов, чтобы определить и финалистов, и победителей», — сказал председатель оргкомитета премии Иван Чайка.

На конкурс было подано 556 заявок. В прошлом году их было 327. Победителей определили по 11 номинациям.

В номинации «Научное достижение» награду получил Институт географии Минобразования и науки Казахстана за научные исследования по обеспечению селевой безопасности Алматы. В номинации «Путешествие и экспедиция» победило объединенное стратегическое командование «Северный флот» с проектом проведения комплексной экспедиции на архипелаге Новая Земля. Лучшим экологическим проектом промышленных предприятий назван концерн «Росэнергоатом», который создал плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» для энергообеспечения северных регионов.

В номинации «Просвещение» выиграл Фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая за проект «Гражданин мира». Лучшим социально-информационный проектом по сохранению природного и историко-культурного наследия стало «Заповеданное море». Его представил Дмитрий Рудась из Дальневосточного государственного морского заповедника — филиала Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. В номинации «Лучшее освещение в СМИ» победил Леонид Круглов за документальный фильм «Великий северный путь». «Хрустальный компас» в номинации «Гражданская позиция» получил Сергей Сотников из Оренбурга за документальный проект «Бузулукский бор» (#SaveBor).

«"Гражданская позиция"— именно эта номинация премии стала ключом, который помог правильно расставить приоритеты и определить всех на свои места. Я надеюсь, что "Хрустальный компас" уже никто не спутает с другими конкурсами, потому что он указывает правильное направление и путь для движения вперед», — прокомментировал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар», сопредседатель оргкомитета премии Андрей Ветошкин.