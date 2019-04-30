В Адыгее стартовал фестиваль авторской песни «Первоцвет»
В Адыгее с 30 апреля по 2 мая будет проходить юбилейный фестиваль авторской песни «Первоцвет»
В этом году он пройдет в 20-й раз в рамках весенних спортивно-туристских игр «Интерралли Белая».
Третий год подряд площадкой фестиваля станет Графская поляна в районе станицы Даховской. Планируется, что фестиваль посетят около 250 бардов из разных регионов России, сообщили порталу Юга.ру организаторы «Первоцвета».
«Традиционно на фестиваль приезжают известные барды юга России. В этом году будут также исполнители авторской песни из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга», — рассказала порталу Юга.ру член оргкомитета Татьяна Галактионова.
В программу юбилейного фестиваля внесли дополнения: в этом году впервые ввели номинацию «Крепкая команда». Клубам авторской песни предстоит в юмористической форме сделать свою презентацию.
На фестивале состоятся концерты и конкурс в номинациях: «Автор», «Исполнитель», «Поэт», «Новое поколение». В программу включат лучшие композиции участников фестиваля, рассчитанные на разные категории слушателей.
Фестиваль начнется вечером 30 апреля с костровой программы «Сверим наши струны». 1 мая пройдет первомайская демонстрация и открытие фестиваля, а также концерт «Классика жанра». В течение двух дней будут проводиться конкурсные концерты. Торжественное закрытие ХХ фестиваля авторской песни «Первоцвет» намечено на 2 мая, начало в 13:00.
По итогам фестиваля лауреаты получат дипломы и подарки. В программу входят экскурсии по природным достопримечательностям Адыгеи.
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