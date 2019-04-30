В Адыгее стартовал фестиваль авторской песни «Первоцвет»

Адыгея

Распечатать

В Адыгее с 30 апреля по 2 мая будет проходить юбилейный фестиваль авторской песни «Первоцвет»

В этом году он пройдет в 20-й раз в рамках весенних спортивно-туристских игр «Интерралли Белая».

Третий год подряд площадкой фестиваля станет Графская поляна в районе станицы Даховской. Планируется, что фестиваль посетят около 250 бардов из разных регионов России, сообщили порталу Юга.ру организаторы «Первоцвета».

«Традиционно на фестиваль приезжают известные барды юга России. В этом году будут также исполнители авторской песни из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга», — рассказала порталу Юга.ру член оргкомитета Татьяна Галактионова.

В программу юбилейного фестиваля внесли дополнения: в этом году впервые ввели номинацию «Крепкая команда». Клубам авторской песни предстоит в юмористической форме сделать свою презентацию.

На фестивале состоятся концерты и конкурс в номинациях: «Автор», «Исполнитель», «Поэт», «Новое поколение». В программу включат лучшие композиции участников фестиваля, рассчитанные на разные категории слушателей.

Фестиваль начнется вечером 30 апреля с костровой программы «Сверим наши струны». 1 мая пройдет первомайская демонстрация и открытие фестиваля, а также концерт «Классика жанра». В течение двух дней будут проводиться конкурсные концерты. Торжественное закрытие ХХ фестиваля авторской песни «Первоцвет» намечено на 2 мая, начало в 13:00.

По итогам фестиваля лауреаты получат дипломы и подарки. В программу входят экскурсии по природным достопримечательностям Адыгеи.

Курорты и туризм Музыка Фестивали
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Стали известны подробности дела бывшего вице-премьера Крыма Серова
Электроснабжение Южной Осетии восстановили спустя четыре часа
Рамзан Кадыров впервые стал дедушкой
Арестованного мэра Евпатории отстранили от должности
Новый въезд в Краснодар в районе Знаменского планируют построить к 2025 году
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи из Темрюкского района

Лента новостей

Статьи

Байкал, заповедники, раскопки

Как увидеть самые красивые места России, отдохнуть и помочь природе

Статьи

Ресторан «Скотина» представил нового шефа и новое меню

Что готовит Александр Семыкин?

Статьи

Походы, рафтинг, йога, уроки вокала

Чем заняться на майские праздники 1‑5 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале