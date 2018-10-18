В Кропоткине мужчина заступился за сына и застрелил молодого человека

Краснодарский край

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В Кропоткине мужчину заподозрили в убийстве и незаконном обороте оружия

По версии следствия, утром 8 июля 60-летний местный житель находился на автомобильной стоянке перед кафе на улице Двойной вместе с сыном и 29-летним молодым человеком, с которым его родственник накануне поссорился. В ходе конфликта мужчина выстрелил в землю перед обидчиком, отчего тот упал. Затем злоумышленник не менее трех раз выстрелил в туловище, ноги и голову молодого человека, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Материалы направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оружие Следственный комитет Убийство
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