В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП с погибшим под трамваем мужчиной

Краснодарский край

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В УМВД по Краснодару прокомментировали ДТП с участием трамвая, произошедшее на улице Ставропольской

«Трамвай двигался на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко. Мужчина попал под второй вагон состава при переходе перекрестка и скончался на месте», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В ведомстве добавили, что личность погибшего не установлена.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел около 18:30. С этого времени трамваи не ходят в сторону улиц Воронежской и Стасова.

ДТП Краснодар Общественный транспорт
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