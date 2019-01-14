В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП с погибшим под трамваем мужчиной

В УМВД по Краснодару прокомментировали ДТП с участием трамвая, произошедшее на улице Ставропольской

«Трамвай двигался на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко. Мужчина попал под второй вагон состава при переходе перекрестка и скончался на месте», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В ведомстве добавили, что личность погибшего не установлена.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел около 18:30. С этого времени трамваи не ходят в сторону улиц Воронежской и Стасова.