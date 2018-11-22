«Без сомнения, смотрится угрожающе». Милонов предложил проверить деятельность рэпера Элджея

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность рэпера Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей

В письме к министру Милонов сказал, что произведения и сценический образ исполнителя вызывают у многих родителей неоднозначную реакцию. Он отметил, что поклонниками Элджея являются дети и подростки. «Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — цитирует депутата РИА «Новости».

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Также Милонов попросил главу МВД России Владимира Колокольцева провести «комплексную проверку деятельности» артиста.

Агентству городских новостей «Москва» Милонов заявил, что выступил с предложением пожизненно запретить Элджею петь за пропаганду наркотиков в песнях и отправить на принудительное лечение в случае обнаружения наркозависимости.

Он допустил вероятность того, что Элджея можно отправить в тюрьму за пропаганду наркотиков. Там, по словам Милонова, артист сможет попробовать себя в тюремной самодеятельности. «Я думаю, что любой человек, который пропагандирует употребление наркотиков через песни, должен быть осужден и направлен в места лишения свободы. И думаю, что Узенюк сможет применить свои таланты, работая и исполняя песни в самодеятельности отряда соответствующих исправляющихся граждан», — отметил Милонов.