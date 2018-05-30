В России предложили два раза в год проверять госслужащих на употребление наркотиков

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В России предложили регулярно тестировать всех государственных служащих на употребление наркотических средств

С инициативой выступили представители федерального проекта «Трезвая Россия». Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя проекта Султана Хамзаева. Планируется, что проект направят в администрацию президента и Правительство РФ.

Хамзаев отметил, что некоторые чиновники становятся жертвами наркотической пропаганды.

«Трудовая деятельность такого работника становится хуже. Мы хотим, чтобы за развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любого государства. Госслужащие, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — пояснил автор инициативы.

По его мнению, для тестирования можно брать образцы волос.

«Волосы — одни из запоминающих элементов на теле человека. В их памяти остается информация об употребленных наркотических веществах. В то время как кровь очищается через 30-40 дней, волосы держат память более полугода. Поэтому такая проверка должна быть два раза в год. Следует тестировать всех чиновников. Особенно тех, которые имеют доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, министров, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств», — уточнил Хамзаев.

Он добавил, что такую практику можно выстроить в течение пяти лет.

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