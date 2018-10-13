В Ростове вооруженный мужчина хотел ограбить магазин, испугался и убежал
В Мясниковском районе Ростова-на-Дону местный житель пытался ограбить продуктовый магазин
В полицию Мясниковского района обратились очевидцы и рассказали, что неизвестный напал на продавца продуктового магазина. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая опросила очевидцев.
Установлено, что за полчаса до нападения мужчина осмотрел магазин, убедился в отсутствии посторонних и вышел. На улице он переоделся, вернулся в помещение и, угрожая газовым пистолетом, потребовал у продавца деньги. В этот момент нападавший заметил подъезжающий к магазину автомобиль, испугался, что его заметят, и убежал.
Правоохранители по приметам задержали подозреваемого на местном рынке. Им оказался 40-летний житель Кагальницкого района, который работал разнорабочим в Мясниковском районе. У мужчины есть судимость за кражу.
Против гражданина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Его задержали в порядке ст. 91 уголовного-процессуального кодекса, сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, 11 октября в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который отобрал у продавца шаурму, угрожая пистолетом.
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