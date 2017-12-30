Роспотребнадзор назвал наиболее опасные продукты на новогоднем столе

Роспотребнадзор представил список наиболее опасных продуктов, которые могут оказаться на новогоднем столе

В сообщении ведомства говорится, что самыми опасными продуктами с точки зрения возникновения инфекций являются салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма и продукты из рубленого мяса. Также можно потенциально отравиться плохо промытыми фруктами и овощами, сообщает RT.

Для профилактики отравлений Роспотребнадзор советует готовить блюда дома, тщательно мыть руки и не хранить остатки еды более суток.