Роспотребнадзор назвал наиболее опасные продукты на новогоднем столе

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру

Роспотребнадзор представил список наиболее опасных продуктов, которые могут оказаться на новогоднем столе

В сообщении ведомства говорится, что самыми опасными продуктами с точки зрения возникновения инфекций являются салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма и продукты из рубленого мяса. Также можно потенциально отравиться плохо промытыми фруктами и овощами, сообщает RT.

Для профилактики отравлений Роспотребнадзор советует готовить блюда дома, тщательно мыть руки и не хранить остатки еды более суток.

Новый год Роспотребназдор
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