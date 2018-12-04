Диетолог Минздрава дал рекомендации по поводу новогоднего стола

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы по поводу угощения в новогоднюю ночь

По его мнению, если у человека нет никаких заболеваний, он может есть все: «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное».

«Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно», — сказал диетолог.

Он подчеркнул, что при этом нужно ограничить себя в употреблении алкоголя, сообщает RT.

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