Диетолог Минздрава дал рекомендации по поводу новогоднего стола

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы по поводу угощения в новогоднюю ночь

По его мнению, если у человека нет никаких заболеваний, он может есть все: «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное».

«Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно», — сказал диетолог.

Он подчеркнул, что при этом нужно ограничить себя в употреблении алкоголя, сообщает RT.