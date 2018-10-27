На разрушенной паводком трассе Джубга — Сочи восстановили движение

На пострадавшем от подтопления участке трассы А-147 в поселке Макопсе Краснодарского края раньше планируемого частично восстановили движение транспорта

27 октября около 5:05 Росавтодор завершил работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе со стороны Сочи на 91-м км трассы Джубга — Сочи, это на пять часов раньше установленного срока.

Для транспорта открыты две полосы, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье». На восстановленном участке подхода к мосту нанесли разметку. Сейчас сотрудники ДПС регулируют движение транспорта, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодврскому ураю.

❗Транспортное сообщение по ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе А-147 Джубга-Сочи восстановлено. Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд. pic.twitter.com/cemaYZV9lh — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) October 27, 2018

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