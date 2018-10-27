На разрушенной паводком трассе Джубга — Сочи восстановили движение
На пострадавшем от подтопления участке трассы А-147 в поселке Макопсе Краснодарского края раньше планируемого частично восстановили движение транспорта
Читайте также:
27 октября около 5:05 Росавтодор завершил работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе со стороны Сочи на 91-м км трассы Джубга — Сочи, это на пять часов раньше установленного срока.
Для транспорта открыты две полосы, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье». На восстановленном участке подхода к мосту нанесли разметку.
Сейчас сотрудники ДПС регулируют движение транспорта, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодврскому ураю.
❗Транспортное сообщение по ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе А-147 Джубга-Сочи восстановлено. Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд. pic.twitter.com/cemaYZV9lh— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) October 27, 2018
Смотрите фото и видео из соцсетей:
Как писали Юга.ру, в ночь на 25 октября в Лазаревском районе Сочи паводок на реке Макопсе повредил 20-метровый участок федеральной трассы Джубга — Сочи. Произошел размыв насыпи на примыкании к опоре моста и обвал дороги на подходе к мосту, было разрушено около 200 кв. метров дороги. Из-за этого было прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом.
Все материалы по теме:
И другие события в Краснодаре с 26 по 28 октября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.