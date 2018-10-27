На разрушенной паводком трассе Джубга — Сочи восстановили движение

Краснодарский край

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На пострадавшем от подтопления участке трассы А-147 в поселке Макопсе Краснодарского края раньше планируемого частично восстановили движение транспорта

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27 октября около 5:05 Росавтодор завершил работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе со стороны Сочи на 91-м км трассы Джубга — Сочи, это на пять часов раньше установленного срока. 

Для транспорта открыты две полосы, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье». На восстановленном участке подхода к мосту нанесли разметку.

Сейчас сотрудники ДПС регулируют движение транспорта, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодврскому ураю.

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Как писали Юга.ру, в ночь на 25 октября в Лазаревском районе Сочи паводок на реке Макопсе повредил 20-метровый участок федеральной трассы Джубга — Сочи. Произошел размыв насыпи на примыкании к опоре моста и обвал дороги на подходе к мосту, было разрушено около 200 кв. метров дороги. Из-за этого было прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом.

Дороги Ремонт дорог Сочи Стихийные бедствия Транспорт Туапсинский район

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