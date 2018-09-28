Монастырь Тимашевского района привезет на «Кубанскую ярмарку» варенье из роз и целебные травы

Монастырь Тимашевского района примет участие в «Кубанской ярмарке», которая пройдет с 4 по 7 октября в Краснодаре

Сестры женского монастыря из станицы Роговской участвуют в «Кубанской ярмарке» уже несколько лет. На территории монастыря они выращивают овощи и фрукты. Также у них есть поля с картошкой и пшеницей.

В пресс-службе администрации Тимашевского района рассказали, что самый необычный монастырский продукт, который представят на ярмарке — варенье из розы с настоящими лепестками цветов. В лавке можно будет приобрести мыло ручной работы и твердые шампуни, для которых все ингредиенты делаются вручную.

Кроме того, в монастырской лавке можно будет купить сухофрукты собственного производства. Также сестры выращивают травы: сборы от кашля, болезней почек или желудка, составы от бессонницы или хронической усталости. Травы и фрукты сушатся натуральным способом — горячим воздухом.

Всего Тимашевский район на выставке представят 30 производителей.

«Мы решили представить Тимашевский район не только традиционными видами, такими как виноградарство или рыбоводство. Мы привезем не только живую рыбу: она будет и вяленая, и копченая. Нам есть что показать. Это качественные продукты, экологически чистые, они пользуются спросом», — рассказал глава Тимашевского района Андрей Палий.

«Кубанская ярмарка» пройдет в Краснодаре с 4 по 7 октября уже в восьмой раз. Каждый год она собирает около тысячи сельхозпроизводителей со всего Краснодарского края.