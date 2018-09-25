Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за результаты губернаторских выборов в трех регионах — СМИ

СМИ сообщили о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей на выборах во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии

В качестве наказания власти могут отказать партиям в помощи с прохождением муниципального фильтра следующих выборов.

Во Владимирской области и Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур губернаторских выборов. В обоих случаях победили кандидаты от ЛДПР.

Власти выразили недовольство результатами выборов второго тура в Хабаровском крае, в которых кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал почти 70% голосов и победил. Сначала он обещал не вести избирательную кампанию и быть техническим кандидатом, а после отказался от сделки с соперником из «Единой России». На выборах Фургал обошел и.о. губернатора края Владимира Шпорта, который набрал меньше 30%.

На выборах во Владимирской области также победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он обошел действующего губернатора Светлану Орлову, набрав 57% против 37,5%.

В Хакасии второй тур выборов перенесли с 23 сентября на 7 октября после того, как и.о. главы региона снял свою кандидатуру. Избиратели будут выбирать между кандидатами от КПРФ и «Справедливой России».

Представители партий ЛДПР и КПРФ 24 сентября сообщили о создании коалиционных правительств во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии. Эту информацию подвердил «Интерфаксу» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Эти партии недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — сообщил «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента.