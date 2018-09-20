Арт-группировка ЗИП установила инсталляцию на крыше отеля в Австрии

Краснодарский край, В мире

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Краснодарская арт-группировка ЗИП 18 сентября установила арт-объект на крыше отеля в Австрии

Фигура, которую изобразили участники арт-группировки, является отсылкой к народному герою Югославии Степану Филиповичу. В историю вошла его знаменитая фраза, которую он успел сказать перед казнью, подняв руки: «Смерть фашизму, свобода народу!». Именно это фраза вдохновила художников на создание инсталляции. 

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«Арт-объект представляет собой дерзкое смешение социалистической истории. Фигура держит в одной руке красную звезду, как статуя Авроры советской эпохи в Краснодаре — родном городе художников. В другой руке сжимает автомат Калашникова. Глаза фигуры и слова лозунга каждый вечер загораются красным, чтобы преследовать фашистов. Создатели инсталляции переосмыслили партизанский лозунг, который стал знаковым после казни Филиповича в 1942 году, и добавили в него новую энергию», — пишет издание Volksfronten.

© Фото с сайта facebook.com/artgroupzip
© Фото с сайта facebook.com/artgroupzip
© Фото с сайта facebook.com/artgroupzip
© Фото с сайта facebook.com/artgroupzip
© Фото с сайта facebook.com/artgroupzip
© Фото с сайта facebook.com/artgroupzip

Как сообщали Юга.ру, арт-группировка ЗИП была основана 2009 году в Краснодаре и получила название от завода измерительных приборов, где художники провели свою первую выставку. В 2011 году участники ЗИП основали самопровозглашенный Краснодарский институт современного искусства (КИСИ), который базируется в культурном центре «Типография». В арт-группировку входят Степан и Василий Субботины и Евгений Римкевич.

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В декабре 2017 года арт-группировка заняла первое место в рейтинге влиятельных художников России, а также выиграла главный приз Премии Кандинского. 

арт-группировка ЗИП Искусство
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