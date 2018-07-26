На Тамани в море археологи нашли череп человека

Археологи Фанагорийской экспедиции в море обнаружили человеческий череп

Исследователи сначала расчистили участок под водой размером 8 на 8 метров. Глубина раскопа составила 1,5 метров. Череп лежал у древнего причала и волнолома.

Вместе с ним археологи обнаружили на камнях десятки разбитых амфор, горшков, чернолаковых блюд и сосудов, черепицу, бронзовые монеты, свинцовые грузила, рыболовные крючки, гвозди, свинцовые пластинки, обломки деревянных изделий, виноградную лозу, кости животных и рыб, ореховую скорлупу, оливковые косточки, устричные раковины, сообщается на странице экспедиции в Instagram.

Череп передали на исследование антропологу.