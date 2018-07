На Тамани в море археологи нашли череп человека

Ножка... Ручка... Опять ножка... Горлышко... А это что? Прошлая смена потеряла голову?!" ⠀ Расчистка большого (8 х 8 м) подводного раскопа - весьма дзенское занятие. ⠀ Сначала удаляем верхние 20 см плотного песка и почерневшие от йода кусочки керамики. Затем вкапываемся всё глубже, расчищая прослойки песка, ила, глины и ракушек. ⠀ Керамики и здесь немало, но самое интересное начинается, когда глубина раскопа достигает полутора метров: с каждым сантиметром мы углубляемся в свалку, скопившуюся за несколько веков у древнего причала или волнолома. ⠀ На камнях лежат десятки разбитых амфор, горшков, чернолаковых блюд и сосудов, черепица, бронзовые монеты, свинцовые грузила, рыболовные крючки, бронзовые гвозди и гвоздики, свинцовые пластинки, обломки деревянных изделий и виноградной лозы, кости животных и рыб, ореховая скорлупа, оливковые косточки и устричные раковины. И вдруг среди этого винегрета под соплом грунтососа показалось что-то необычное - слишком округлое и... костяное. ⠀ Как здесь оказался этот череп? Утонувшего матроса или рыбака в лохматом веке волнами прибило к городскому причалу? Или какой-то горожанин слишком много знал и был отправлен на корм рыбам? ⠀ Всей правды мы, увы, не узнаем, но кое-что о хозяине черепа наш антрополог еще расскажет. ⠀ А пока - копаем глубже! ⠀ #фанагория#фанагорийскаяэкспедиция#находки_фанагории#подводная_работа#подводноенаследие#подводнаяархеология#underwaterarcheology#archeology#водолазы#история#экспедиция#сенной#тамань#кубань#этовамнерыбоксмотреть#baton_divanov

A post shared by ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ/ РАСКОПКИ (@fan_underwater) on Jul 26, 2018 at 12:02pm PDT