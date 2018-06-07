В Ингушетии подозреваемого в пытках полицейского Центра «Э» отпустили под подписку о невыезде

Сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Андрея Оваду, подозреваемого в пытках задержанного, планировали задержать, но отправили под подписку о невыезде

Как сообщает «Комитет против пыток», Оваду опознал житель республики Альберт Хамхоев в рамках расследования дела о его пытках сотрудниками полиции.

«Следователь Хазбулат Маматов объявил о намерении в тот же день допросить Оваду в качестве подозреваемого и задержать. Однако перед допросом произошло следующее. После опознания в здании следственного отдела появился и. о. начальника Центра "Э" МВД по РИ Ибрагим Эльджаркиев. Он потребовал у следователя дать ему возможность поговорить с Хамхоевым тет-а-тет в течение пяти минут. И.о. руководителя следственного отдела Закри Куркиев ответил Эльджаркиеву, что тому не о чем говорить с потерпевшим. После того, как Эльджаркиев побеседовал с Куркиевым за закрытыми дверями, следователь допросил Андрея Оваду в качестве подозреваемого и отпустил, взяв подписку о невыезде», — рассказал юрист Комитета против пыток Магомед Аламов.

По его словам, из-за отказа от запланированного задержания подозреваемого юристы опасаются за дальнейшую судьбу расследования.

Альберт Хамхоев был задержан в ноябре по делу о нападении на пост ДПС в районе села Яндаре — он был знаком с одним из ликвидированных боевиков.

16 ноября суд вынес решение о его аресте по обвинению в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), при этом его мать, обратившаяся в КПП, утверждает, что пистолет ему подкинули. По словам самого Хамхоева, после задержания его избивали и пытали током, требуя сознаться в получении оружия от боевиков. Наличие следов физического насилия на его теле подтвердил уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев, который посетил Хамхоева в СИЗО Карабулака.

Хамхоев заявил о пытках, и СК начал по заявлению проверку. При экспертизе медики зафиксировали у Хамхоева многочисленные кровоподтеки и ссадины. 22 января было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении неустановленных сотрудников полиции.

В марте Назранский районный суд постановил выпустить Хамхоева из-под стражи и поместить под домашний арест. С начала июня он начал участвовать в опознаниях сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в его задержании.