В Дагестане бывшего замглавы минсельхоза подозревают в хищении 5,3 млн рублей
В Дагестане завели уголовное дело в отношении бывшего замминистра сельского хозяйства по факту превышения должностных полномочий
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Прокуратура республики провела проверку и установила, что в 2015 году чиновник завысил максимальную стоимость государственного контракта на строительство закрытой оросительной системы в селе Улубий-Аул Карабудахкентского района. Из-за незаконных действий ущерб бюджету составил более 5,3 млн рублей.
В связи с этим возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.
Имя подозреваемого не разглашают.
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Как писали Юга.ру, в январе временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев пригласил в Дагестан спецгруппу для проверки деятельности местных органов власти.
В том же месяце в Дагестане завели более 70 уголовных дел.
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