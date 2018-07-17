В Дагестане бывшего замглавы минсельхоза подозревают в хищении 5,3 млн рублей

Дагестан

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В Дагестане завели уголовное дело в отношении бывшего замминистра сельского хозяйства по факту превышения должностных полномочий

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Прокуратура республики провела проверку и установила, что в 2015 году чиновник завысил максимальную стоимость государственного контракта на строительство закрытой оросительной системы в селе Улубий-Аул Карабудахкентского района. Из-за незаконных действий ущерб бюджету составил более 5,3 млн рублей.

В связи с этим возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

Имя подозреваемого не разглашают.

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Как писали Юга.ру, в январе временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев пригласил в Дагестан спецгруппу для проверки деятельности местных органов власти.

В том же месяце в Дагестане завели более 70 уголовных дел. 

Коррупция Прокуратура Чиновники

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