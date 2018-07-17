В Дагестане бывшего замглавы минсельхоза подозревают в хищении 5,3 млн рублей

В Дагестане завели уголовное дело в отношении бывшего замминистра сельского хозяйства по факту превышения должностных полномочий

Прокуратура республики провела проверку и установила, что в 2015 году чиновник завысил максимальную стоимость государственного контракта на строительство закрытой оросительной системы в селе Улубий-Аул Карабудахкентского района. Из-за незаконных действий ущерб бюджету составил более 5,3 млн рублей.

В связи с этим возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

Имя подозреваемого не разглашают.