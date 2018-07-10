Жирков объявил о завершении карьеры в сборной
Полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу
«Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек (в контрольном матче с Турцией Жирков подвернул голеностоп — прим.)», — сказал Жирков в интервью «Спорт Экспрессу».
По словам футболиста, у него не остается времени на семью и детей, второе его лето проходит без отпуска.
«И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело», — отметил хавбек.
«Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — добавил Жирков.
Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России.— Сборная России (@TeamRussia) July 10, 2018
Юрий, спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/8Aso66QwZt
34-летний хавбек выступал за национальную команду с 2005 года. Он провел за сборную 87 матчей, забил в них два гола. На Евро-2008 в составе национальной команды завоевал бронзовые медали. На чемпионате мира 2018 года Жирков сыграл три матча (с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией), не отметившись результативными действиями.
Перед ЧМ-2018 Жирков переподписал контракт с «Зенитом». По его словам, также предложение поступало из «Краснодара».
Как сообщали Юга.ру, четвертьфинальный матч ЧМ с Хорватией стал последним еще для двух игроков сборной России: 33-летний Александр Самедов объявил завершении карьеры в сборной, а 38-летний Сергей Игнашевич — о завершении игровой карьеры.
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