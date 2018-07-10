Полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу

«Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек (в контрольном матче с Турцией Жирков подвернул голеностоп — прим.)», — сказал Жирков в интервью «Спорт Экспрессу».

По словам футболиста, у него не остается времени на семью и детей, второе его лето проходит без отпуска.

«И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело», — отметил хавбек.

«Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — добавил Жирков.