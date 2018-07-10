Жирков объявил о завершении карьеры в сборной

Вся Россия

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Полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу

«Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек (в контрольном матче с Турцией Жирков подвернул голеностоп — прим.)», — сказал Жирков в интервью «Спорт Экспрессу».

По словам футболиста, у него не остается времени на семью и детей, второе его лето проходит без отпуска.

«И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело», — отметил хавбек.

«Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — добавил Жирков.

34-летний хавбек выступал за национальную команду с 2005 года. Он провел за сборную 87 матчей, забил в них два гола. На Евро-2008 в составе национальной команды завоевал бронзовые медали. На чемпионате мира 2018 года Жирков сыграл три матча (с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией), не отметившись результативными действиями.

Перед ЧМ-2018 Жирков переподписал контракт с «Зенитом». По его словам, также предложение поступало из «Краснодара».

Как сообщали Юга.ру, четвертьфинальный матч ЧМ с Хорватией стал последним еще для двух игроков сборной России: 33-летний Александр Самедов объявил завершении карьеры в сборной, а 38-летний Сергей Игнашевич — о завершении игровой карьеры.

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