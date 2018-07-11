В Сочи назначили нового директора департамента городского хозяйства

Новым директором департамента городского хозяйства администрации Сочи станет Сергей Сомко

Об этом сообщил глава курорта Анатолий Пахомов на еженедельном планерном совещании 11 июля.

Сомко окончил Кубанский государственный университет и занимал различные должности, в том числе был заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«Это подготовленный человек. Мы очень надеемся, что у него все получится», — представил Пахомов нового руководителя.

Мэр отметил, что департамент городского хозяйства — один из основных департаментов курорта.

«Так сложилось, что никак не получалось у нас с руководителями, да и с кадрами, откровенно говоря. Нужны специалисты», — резюмировал он.

Пахомов подчеркнул, что Сомко — это последняя надежда.

Ранее департамент городского хозяйства возглавляла Светлана Попова.