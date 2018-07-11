В Сочи назначили нового директора департамента городского хозяйства

Краснодарский край

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Новым директором департамента городского хозяйства администрации Сочи станет Сергей Сомко

Об этом сообщил глава курорта Анатолий Пахомов на еженедельном планерном совещании 11 июля.

Сомко окончил Кубанский государственный университет и занимал различные должности, в том числе был заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«Это подготовленный человек. Мы очень надеемся, что у него все получится», — представил Пахомов нового руководителя.

Мэр отметил, что департамент городского хозяйства — один из основных департаментов курорта.

«Так сложилось, что никак не получалось у нас с руководителями, да и с кадрами, откровенно говоря. Нужны специалисты», — резюмировал он.

Пахомов подчеркнул, что Сомко — это последняя надежда.

Ранее департамент городского хозяйства возглавляла Светлана Попова.

Анатолий Пахомов Кадровые перестановки Сочи
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