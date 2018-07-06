На Кубани будут приостанавливать лицензии за добычу недр на землях сельхозназначения

Краснодарский край

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В Краснодарском крае за нецелевое использование земельных участков будут приостанавливать лицензии на недропользование

Проблемы перевода территорий сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, для добычи полезных ископаемых, обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Сергея Болдина.

Было отмечено, что зачастую лицензиаты не изменяют категорию использования участков при получении лицензии на добычу полезных ископаемых. В результате добыча проводится на землях сельхозназначения.

«Соответственно, в бюджет Краснодарского края, муниципальных образований поступает арендная плата, неэквивалентная реальному использованию участков», — отметил Болдин.

Недобросовестных лицензиатов выявляют при мониторинге, проводимом краевым министерством природных ресурсов совместно с контролирующими органами. За 2017 год было подано 16 исков о привлечении недропользователей к ответственности за нецелевое использование земли на общую сумму более 110 млн рублей.

Болдин добавил, что за невыполнение предписаний о переводе земельных участков в этом году уже приостановили право пользования недрами по ряду лицензий, и такая работа будет продолжена, передает пресс-служба краевой администрации.

Сельское хозяйство
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