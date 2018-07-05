В Крыму назначили вице-премьера, курирующего сферу ЖКХ
Крым Оксана Васильченко
В Крыму заместителем председателем совета министров стал Михаил Селезнев
Его кандидатуру согласовал государственный совет Крыма. За Селезнева проголосовали 60 из 63 присутствующих депутатов, сообщает пресс-служба главы Республики Крым.
Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Селезнев будет курировать сферу ЖКХ.
Кто такой Михаил Селезнев
Михаил Селезнев ранее был первым замминистра ЖКХ Крыма. Он отвечал за сферу ЖКХ в Симферополе. До этого Селезнев работал главой управы района Ясенево Московской области. Также занимал должность внештатного советника главы Крыма.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.