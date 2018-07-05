В Крыму назначили вице-премьера, курирующего сферу ЖКХ

В Крыму заместителем председателем совета министров стал Михаил Селезнев

Его кандидатуру согласовал государственный совет Крыма. За Селезнева проголосовали 60 из 63 присутствующих депутатов, сообщает пресс-служба главы Республики Крым.

Кто такой Михаил Селезнев

Михаил Селезнев ранее был первым замминистра ЖКХ Крыма. Он отвечал за сферу ЖКХ в Симферополе. До этого Селезнев работал главой управы района Ясенево Московской области. Также занимал должность внештатного советника главы Крыма.