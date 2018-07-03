Законопроект Яровой о пожизненном заключении для педофилов принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в УК и УПК, предусматривающие пожизненное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Сейчас по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. Его могут назначить в том случае, если жертв было больше двух.

Инициатор законопроекта — депутат Ирина Яровая предложила наказывать педофилов пожизненно, если жертва не достигла 14 лет (сейчас срок за такое преступление составляет до 10 лет), и насилие повлекло за собой тяжкие последствия для жизни и здоровья ребенка. Кроме того, предлагается дополнить статью новыми отягчающими обстоятельствами — распространение детской порнографии и совершение преступления лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

Отдельную ответственность предлагается ввести за принуждение к действиям сексуального характера в интернете, в том числе за распространение порнографии среди детей через соцсети.

В пояснительной записке говорится, что в 2017 году 9,6 тыс. детей стали объектами половых посягательств, из них около 1,8 тыс. в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию. По данным СК РФ, в 2017 году было возбуждено 13 тыс. 551 уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.