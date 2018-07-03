Медведев освободил от должности главу Росприроднадзора
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора
Соответствующее распоряжение от 2 июля размещено на сайте правительства. Отмечается, что Сидоров ушел с поста по собственному желанию.
«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», — говорится в документе.
Сидоров возглавлял ведомство с сентября 2015 года. До этого он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана.
По информации источников РБК, нового человека на посту руководителя Росприроднадзора пожелал увидеть новый глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ — 18 мая этот пост занял Дмитрий Кобылкин, который ранее являлся губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
По данным «Коммерсанта», до конца 4 июля исполнять обязанности главы Росприроднадзора поручено замглавы службы Амирхану Амирханову. Соответственно, новый глава службы будет назначен уже на этой неделе.
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