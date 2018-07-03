В Крыму в море утонул мужчина

Крым

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В Крыму 2 июля в море утонул 33-летний отдыхающий

Это произошло на территории Центрального пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района. Очевидцы обратились в МЧС и сообщили, что на берегу находится мужчина без признаков жизни. На место выехали спасатели и обнаружили пострадавшего. По прибытию на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть отдыхающего.

В этот же день в 19:25 спасателям сообщили, в поселке Лазурном под Алуштой в 4 км от береговой линии находится лодка. На ее борту — два человека, которые самостоятельно к берегу доплыть не могут.

На место выехали спасатели. Они отбуксировали отдыхающих на берег. Мужчины отказались от медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крым МЧС
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