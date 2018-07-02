На Ставрополье сменился министр дорожного хозяйства и транспорта

Ставропольский край

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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края возглавил бывший замглавы администрации Невинномысска Евгений Штепа

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

Штепа сменил в должности министра Романа Петрашова. Он возглавлял ведомство с момента его образования в сентябре 2017 года — после расформирования министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, главу которого — Игоря Васильева арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

До настоящего времени Штепа занимал должность первого замминистра ЖКХ Ставрополья. До этого работал и.о. директора Невинномысского филиала Минераловодского торгово-производственного дочернего предприятия филиала ОАО «Российские железные дороги». С 2004 по 2015 годы занимал должность первого замглавы администрации Невинномысска.

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