Путин утвердил план по борьбе с коррупцией дол 2020 года 

Вся Россия

Распечатать

Президент России Владимир Путин 29 июня утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Указ вступил в силу с момента подписания — 29 июня.

В публикации говорится, что Совету Федерации, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку, Центризбиркому и высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, передает RT.

К 1 октября должны быть представлены доклады об исполнении этого пункта. Специальная рабочая группа будет следить за выполнением плана и ежегодно готовить доклады.

В плане предложен ряд мер, направленных на совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции. 

Так, к 1 ноября правительство должно разработать и внести в Госдуму законопроекты, которые будут распространять эти запреты на сотрудников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами власти. Кроме того, законопроекты должны изменить антикоррупционные стандарты и меры ответственности за несоблюдение запретов.

Путин также поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

Владимир Путин Коррупция политика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Анапе закрыли детский лагерь из-за загрязнения питьевой воды
В горах Приэльбрусья ищут упавшего в реку туриста
Путин утвердил план по борьбе с коррупцией дол 2020 года 
В Сочи в ДТП с автобусом погибли иностранец и водитель такси
Выдра Гарри предрек победу Португалии над Уругваем в матче ЧМ в Сочи
Три человека пострадали в массовом ДТП в Крыму

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале