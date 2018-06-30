Путин утвердил план по борьбе с коррупцией дол 2020 года 

Президент России Владимир Путин 29 июня утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Указ вступил в силу с момента подписания — 29 июня.

В публикации говорится, что Совету Федерации, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку, Центризбиркому и высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, передает RT.

К 1 октября должны быть представлены доклады об исполнении этого пункта. Специальная рабочая группа будет следить за выполнением плана и ежегодно готовить доклады.

В плане предложен ряд мер, направленных на совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции.

Так, к 1 ноября правительство должно разработать и внести в Госдуму законопроекты, которые будут распространять эти запреты на сотрудников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами власти. Кроме того, законопроекты должны изменить антикоррупционные стандарты и меры ответственности за несоблюдение запретов.

Путин также поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.