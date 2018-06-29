Власти Адыгеи предложили победителям конкурса «Лидеры России» работу в правительстве региона

В правительстве Адыгеи нашли подходящие должности для участников всероссийского конкурса «Лидеры России»

В ходе встречи с шестью конкурсантами глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что готов предоставить возможность каждому из приглашенных реализовать себя в системе органов государственной власти республики.

«Ваш интеллектуальный потенциал, положительная мотивация, полученная на всероссийском конкурсе "Лидеры России", а также стремление действовать востребованы в республике», — сказал глава Адыгеи.

Трое из шести приглашенных уже определились с работой, оставшиеся выразили готовность к службе в республиканских органах госвласти.

Павлу Долгову предложили пройти конкурс на замещение должности ведущего консультанта в управлении по взаимодействию с федеральными органами власти и внутренней политике администрации главы Адыгеи и кабинета министров республики.

Кандидатура Романа Ермолина рассматривается для назначения на должность руководителя Адыгейского республиканского центра государственной кадастровой оценки, создаваемого комитетом по имущественным отношениям.

Константин Щербаков получил предложение занять должность заместителя председателя комитета Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.