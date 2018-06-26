27 июля жители Кубани увидят затмение Луны и полномарсие

Вся Россия

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На большей части территории России можно будет наблюдать самое длительное в XXI веке полное затмение Луны и великое противостояние Марса

Как сообщали Юга.ру, полное затмение продлится 1 час 42 минуты с 20:14 до 2:28. Полная фаза затмения начнется в 22:30 и закончится в 0:13.

Также в июле можно наблюдать такое явление, как полномарсие.

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«Это астрономическое явление называют еще Великое противостояние. Оно случается один раз в 15-17 лет. Последний раз его наблюдали в августе 2003 года. Тогда Марс сблизился с Землей на расстояние около 55 млн км. В этом году расстояние составит 57 млн км. Диаметр Марса в противостоянии составит 24,3 угловых секунды», — рассказал порталу Юга.ру заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

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По словам Иванова, размер Марса через телескоп будет таким же, как и у Луны, если на нее смотреть невооруженным глазом. Противостояние продлится около двух недель.

Как отмечает RT, Марс подойдет так близко к Земле, что в телескоп можно будет разглядеть детали его ландшафта.

Космос
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