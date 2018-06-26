27 июля жители Кубани увидят затмение Луны и полномарсие

На большей части территории России можно будет наблюдать самое длительное в XXI веке полное затмение Луны и великое противостояние Марса

Как сообщали Юга.ру, полное затмение продлится 1 час 42 минуты с 20:14 до 2:28. Полная фаза затмения начнется в 22:30 и закончится в 0:13. Также в июле можно наблюдать такое явление, как полномарсие.

«Это астрономическое явление называют еще Великое противостояние. Оно случается один раз в 15-17 лет. Последний раз его наблюдали в августе 2003 года. Тогда Марс сблизился с Землей на расстояние около 55 млн км. В этом году расстояние составит 57 млн км. Диаметр Марса в противостоянии составит 24,3 угловых секунды», — рассказал порталу Юга.ру заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.