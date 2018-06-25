Штрафы до 3 тыс. рублей будут списывать автоматически — «Известия»

Штрафы за нарушение ПДД до 3 тыс. рублей будут списывать со счетов автоматически

Судебные приставы будут взимать штрафы менее 3 тыс. рублей за нарушение ПДД автоматически и без возбуждения исполнительного производства. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий. Банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным «Известий», такие поправки к правительственному законопроекту готовит Госдума.

Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Известиям», что новация может привести к большому количеству ошибок, так как информационные системы российских ведомств несовершенны.

Однако зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева заявила РИА Новости, что «такая норма крайне несправедлива, она ухудшает положение любого гражданина и нарушает его конституционное право на защиту».

Зампред подчеркнула, что автоматическое списание штрафа с банковского счета лишает граждан возможности опротестовать штраф, который мог быть выписан незаконно.