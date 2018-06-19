В Дагестане МЧС подало в суд на руководителей двух ТРЦ за нарушения пожарной безопасности

В Дагестане МЧС направило в суд материалы в отношении руководителей торговых центров «Киргу» и «Этажи»

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Ранее в этих ТРЦ выявили нарушения пожарной безопасности. Сотрудники государственного пожарного надзора провели внеплановые проверки по контролю за исполнением предписаний. Во время них специалисты выявили, что торговые центры не полностью устранили нарушения. Например, в ТРЦ «Киргу» из 43 нарушений не устранили восемь. В ТРЦ «Этажи» выявили 99 нарушений. Из них осталось устранить 15, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

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