В Дагестане МЧС подало в суд на руководителей двух ТРЦ за нарушения пожарной безопасности

Дагестан

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В Дагестане МЧС направило в суд материалы в отношении руководителей торговых центров «Киргу» и «Этажи»

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Ранее в этих ТРЦ выявили нарушения пожарной безопасности. Сотрудники государственного пожарного надзора провели внеплановые проверки по контролю за исполнением предписаний.

Во время них специалисты выявили, что торговые центры не полностью устранили нарушения. Например, в ТРЦ «Киргу» из 43 нарушений не устранили восемь. В ТРЦ «Этажи» выявили 99 нарушений. Из них осталось устранить 15, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

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Как сообщали Юга.ру, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начали массовые проверки ТЦ по всей России.

После них МЧС в России приостановили работу более чем 150 ТЦ и кинозалов. Бывший глава МЧС Владимир Пучков рассказал, что в России в каждом втором торговом центре нашли нарушения противопожарной безопасности. Инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил, что в России более 70% торговых центров соответствуют нормам.

Безопасность МЧС Суд

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