Губернатор Кубани предложил вернуть МЧС право согласовывать проекты зданий для массового пребывания людей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что нужно разрешить МЧС согласовывать объекты массового пребывания людей на стадии проекта
Об этом он рассказал на совещании, которое провел глава МЧС России Евгений Зиничев. Кондратьев пояснил, что край сейчас один из самых привлекательных регионов страны для проживания и отдыха. На Кубани активно возводят торговые центры. Их пожарной безопасности нужно уделять особое внимание. Глава края отметил, что необходимо наладить систему, позволяющую не просто оперативно ликвидировать последствия ЧС в местах массового пребывания людей, а предупреждать их.
«Проверки, которые мы проводили в торговых центрах, выявили ряд нарушений в самой конструкции зданий. Их уже сложно исправить, потому что они были изначально в проекте. Считаю, что нужно вернуться к нормативным актам, позволяющим МЧС согласовывать объекты массового пребывания людей еще на стадии проекта», — сказал Кондратьев.
По его словам, нередко при строительстве применяют дешевые материалы, что сказывается на безопасности конструкций.
Зиничев поддержал инициативу губернатора. Он заявил, что готов работать на федеральном уровне над реализацией этой идеи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начали массовые проверки ТЦ по всей России. После них МЧС в России приостановили работу более чем 150 ТЦ и кинозалов. Бывший глава МЧС Владимир Пучков рассказал, что в России в каждом втором торговом центре нашли нарушения противопожарной безопасности. Инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил, что в России более 70% торговых центров соответствуют нормам.
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