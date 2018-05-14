В России более 70% торговых центров соответствуют нормам пожарной безопасности

Более 70% торгово-развлекательных центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности, четверть из них устранили нарушения после масштабных проверок

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного государственного инспектора России по пожарному надзору Рината Еникеева. Всего проверили более 10 тыс. торгово-развлекательных центров.

«Примерно в половине из них нашли серьезные нарушения противопожарных нормативов. В результате проводимой работы после проверок более 2,5 тыс. из них уже приведены в надлежащее противопожарное состояние. Сейчас более 70% ТРЦ соответствуют требованиям пожарной безопасности», — сказал Еникеев.

По его словам, на 600 таких объектах восстановили работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации. Более 340 ТРЦ устранили недостатки в работе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В 217 торговых центрах обеспечена работоспособность систем противодымной защиты, пути эвакуации разблокированы в более чем 1 тыс. зданий. Первичными средствами пожаротушения обеспечены свыше 270 объектов. В других торговых центрах ведется работа по устранению нарушений.

Как сообщали Юга.ру, глава МЧС Владимир Пучков ранее рассказал, что в России в каждом втором торговом центре нашли нарушения противопожарной безопасности. После проверок МЧС в России приостановили работу более чем 150 ТЦ и кинозалов.