В Кемерове число пострадавших при пожаре в ТЦ увеличилось до 79

Количество пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре достигло 79 человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли 64 человека. По данным на 28 марта, число пострадавших составляло 76 человек.

Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы. На суде по мере пресечения охранник свою вину не признал — по его словам, во время пожара он звонил в службу спасения и своему начальству.