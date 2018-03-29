В Кемерове число пострадавших при пожаре в ТЦ увеличилось до 79

Вся Россия

Распечатать

Количество пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре достигло 79 человек

Читайте также:

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что сейчас госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначили 67 пострадавшим.

Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв прошли 28 марта.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли 64 человека. По данным на 28 марта, число пострадавших составляло 76 человек.

Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы. На суде по мере пресечения охранник свою вину не признал — по его словам, во время пожара он звонил в службу спасения и своему начальству.

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В работе Telegram произошел сбой
Бесплатные ж/д билеты для болельщиков ЧМ-2018 можно будет заказать по телефону
В горах Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре снесли ярмарку на улице Шевченко
В Крымском районе мужчину обвинили в убийстве брата арматурой
В Сочи число школьников за два года увеличилось на 10 тыс. человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале