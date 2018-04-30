В России в каждом втором ТЦ нашли нарушения противопожарной безопасности — Пучков

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Глава МЧС Владимир Пучков рассказал об итогах проверок практически всех торгово-развлекательных центров страны

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются» — цитирует Пучкова «Интерфакс».

По словам министра, многие ТЦ уже были построены с нарушениями. С 1 мая, по его словам, начнутся учения. Пучков призвал граждан публиковать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только ТРЦ, но и подъездов жилых домов.

МЧС Пожары

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