После проверок МЧС в России приостановили работу более чем 150 ТЦ и кинозалов

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Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев отчитался о результатах противопожарных проверок в торговых центрах

По данным Еникеева, специалисты МЧС проверили 84 тыс. объектов, среди которых более 10,5 тыс. — торговые центры. «В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — цитирует Еникеева RT.