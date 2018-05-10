После проверок МЧС в России приостановили работу более чем 150 ТЦ и кинозалов
Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев отчитался о результатах противопожарных проверок в торговых центрах
По данным Еникеева, специалисты МЧС проверили 84 тыс. объектов, среди которых более 10,5 тыс. — торговые центры.
«В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — цитирует Еникеева RT.
Как сообщали Юга.ру, глава МЧС Владимир Пучков ранее рассказал, что в России в каждом втором торговом центре нашли нарушения противопожарной безопасности.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.