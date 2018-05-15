Краснодарский край 19 мая присоединится к акции «Ночь музеев»

Более 60 музеев Краснодарского края, а также библиотеки, выставочные залы и частные галереи примут участие в международной культурной акции «Ночь музеев»

Акция пройдет 19 мая с 19 часов и до полуночи, она будет посвящена теме «Шедевры из запасников», а также 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Посетить все мероприятия можно будет бесплатно, сообщили в региональном министерстве культуры.

В музеях можно будет ознакомиться как с действующими экспозициями, так и с новыми, редко или ранее вовсе не выставлявшимися фондовыми экспонатами. В программу также вошли музыкальные номера, танцевальные программы, мастер-классы, поэтические вечера, интерактивные площадки.

Одним из главных мест проведения «Ночи музеев» станет сквер им. Жукова в Краснодаре. Здесь будут экспонироваться передвижные выставки, интерактивная инсталляция «Велик, прекрасен шар земной», пройдет концертная программа «Памяти живая нить». Все желающие смогут поучаствовать в акции «Боевой привет с фронта. Голос из прошлого» — зачитать письма родных–участников Великой Отечественной войны у открытого микрофона и при желании передать на хранение в музей имени Е. Д. Фелицына. Также будет организован молодежный флешмоб «Письмо в прошлое. Спасибо тебе, солдат!». В рамках него будет предложено написать письма дедам и прадедам и опустить их в ящик, который будет торжественно вскрыт в 2020 году к 75-летию Победы. Также в сквере представят музыкально-театрализованную композицию «Солдатский привал», после стартует киноакция «Кино без границ».

У посетителей краснодарского музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына появится возможность побывать на театрализованной экскурсии под названием «Боги и Герои». На ней расскажут об экспонатах выставки «Два берега — одна история», посвященной античному наследию Кубани. В зале выставки «Камни земные, небесные и царские» подготовили кинетическую инсталляцию «Восток — Запад» Михаила Смаглюка, которого называют кубанским Фаберже.

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко будут работать выставка из фондов музея и работ современных краснодарских художников «"КТО?" Человек в изобразительном искусстве» и постоянная экспозиция «Русское искусство XVI-XX вв.», выставка скульптуры и живописи «Священный лес», выставочный проект «Шедевры великих мастеров» и выставка «Идея. Творчество. Дизайн», а все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Цвет в квадрате». Обширная программа будет представлена на открытых площадках у входов в музей.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств будет представлен проект «Шедевры из запасников» творческого союза Art South. В нем собраны работы более 40 кубанских художников.

В «Кубанькино» в рамках акции пройдут показы фильмов «Потерянный мир» Валерия Тимощенко и «Осенью 41-го» Елены Борисовой.

В Новороссийском историческом музее-заповеднике будут организованы три тематические площадки: «В стиле ретро», «Дороги нашей славы», «В мире животных». Анапский археологический музей — филиал краевого музея им. Е. Д. Фелицына проведет экскурсию по археологическому заповеднику «Горгиппия», реконструкцию боев гладиаторов и еще два десятка мероприятий.

Еще один филиал — Таманский музейный комплекс — организует выставки, кинопоказы, лекции.

Акция «Ночь музеев» проводится в 150 странах мира. В России мероприятие пройдет в двенадцатый раз. В прошлом году на Кубани участниками акции стали порядка 270 тыс. человек.