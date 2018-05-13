В Карачаево-Черкесии водитель внедорожника устроил смертельное ДТП и скрылся
В Карачаево-Черкесии на трассе «Кавказ» 12 мая произошла авария с участием двух автомобилей
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia Rio. В результате аварии на месте скончался 19-летний пассажир Kia. В реанимационное отделение доставили водителя и второго пассажира этой легковушки.
Водитель Toyota скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его личность. Проводится розыск. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
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