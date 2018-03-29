В Кемерове трех человек, о пропаже которых заявляли их родственники, нашли живыми
Следственный комитет России заявил, что трое человек, о пропаже которых ранее сообщали родственники, живы
Следователи продолжают расследование уголовного дела о гибели граждан при пожаре в кемеровском торговом центре. Ранее у следствия было 67 заявлений о пропавших без вести.
«Во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — говорится в сообщении СКР.
Таким образом, следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли 64 человека. По данным на 28 марта, число пострадавших составляло 76 человек. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.
Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов 28 марта заявил, что у ведомства нет данных о пропавших без вести после пожара в Кемерове.
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