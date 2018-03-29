В Кемерове трех человек, о пропаже которых заявляли их родственники, нашли живыми

Следственный комитет России заявил, что трое человек, о пропаже которых ранее сообщали родственники, живы

Следователи продолжают расследование уголовного дела о гибели граждан при пожаре в кемеровском торговом центре. Ранее у следствия было 67 заявлений о пропавших без вести.

«Во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — говорится в сообщении СКР.

Таким образом, следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.