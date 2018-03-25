Не допущенный до ОИ-2018 скелетонист Третьяков выиграл чемпионат России в Сочи

Представитель Красноярского края Александр Третьяков стал победителем чемпионата России по скелетону, который проходил в Сочи

Чемпион сочинской Олимпиады-2014, не допущенный Международным олимпийским комитетом к участию в зимних Играх в Южной Корее, показал лучший результат на ЧР. По итогам двух заездов Александр Третьяков показал результат 1 минута 51,75 секунды.

Вторым финишировал серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Никита Трегубов — 1 минута 52,29 сакунды. Бронза досталась Владиславу Семенову, прошедшему дистанцию за 1 минуту 53,69 секунды, передает пресс-служба Федерации бобслея России.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года МОК дисквалифицировал скелетониста Третьякова и еще ряд российских спортсменов, аннулировав их результаты с сочинской Олимпиады и пожизненно отстранил их от участия в Играх. 1 февраля Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 россиян и вернул им медали Игр-2014. При этом МОК так и не позволил им выступить на Олимпиаде в Южной Корее.