После нападения на координатора «Эковахты» возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на координатора «Эковахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху

Об этом порталу Юга.ру сообщил адвокат Рудомахи Алексей Аванесян. Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Как сообщали Юга.ру, заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко сообщил о нападении на Андрея Рудомаху и еще одного человека. У Рудомахи, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. Полиция сообщила, что нападение произошло около 23:00 на улице Керченской — три человека избили Рудомаху и его знакомого, похитили документы и имущество на 60 тыс. рублей.