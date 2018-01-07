Гринпис России, WWF и другие экологические организации потребовали расследовать нападение на краснодарского активиста Рудомаху

Крупные экологические объединения выпустили совместное заявление, в котором требуют найти и наказать исполнителей и заказчиков нападения на Андрея Рудомаху

В письме, которое подписано Всемирным фондом дикой природы (WWF), Гринписом России, Союзом охраны птиц России, Центром охраны дикой природы и Социально-экологическим союзом, заявляется, что в Краснодарском крае «создана среда, крайне опасная для деятельности общественных организаций». Утверждается, что в регионе происходят экологические правонарушения, многие из которых (но какие конкретно, не уточняется) должны быть квалифицированы как преступления, совершенные должностными лицами — в том числе незаконные рубки леса, браконьерство и незаконное строительство. При этом, указывают подписавшие письмо лидеры природозащитных объединений, органы правопорядка «фактически не предпринимали никаких мер по устранению нарушений», о которых им сообщали общественные организации и отдельные активисты.

Как сообщали Юга.ру, на координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху и его спутников напали трое человек поздним вечером 28 декабря. Неизвестные нанесли активисту черепно-мозговую травму и сломали нос, а также похитили имущество и документы. На следующий день было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Полиция сообщила, что ищет нападавших.

Вскоре «Эковахта» рассказала о своей версии причин и обстоятельств нападения: это произошло после возвращения группы активистов из окрестностей села Криница. Там они вели съемку объекта, который, по их словам, строится без разрешительных документов на территории гослесфонда. По данным «Эковахты», за «похожим на винодельческое шато» объектом стоят «деловые партнеры одноклассника Владимира Путина». Охранники потребовали у активистов удалить отснятый материал, но тем удалось вернуться в Краснодар. Напали на них уже около дома одного из активистов, в частном секторе.

В заявлении общественных объединений в связи с нападением на Андрея Рудомаху требуют дать должную правовую оценку этому инциденту, найти и привлечь исполнителей и заказчиков «вне зависимости от их должности» к ответственности, а также принять меры по предотвращению подобных преступлений. Кроме того, заявляется о необходимости проведения комплексной проверки выполнения природоохранного законодательства на территории края.

Это не единственный факт нападения на экологических активистов в Краснодарском крае, напоминают в заявлении. О налете вооруженных людей в масках на базу противопожарной экспедиции Гринпис (в которой принимали участие в том числе и члены «Эковахты») в начале сентября 2016 года сообщали и Юга.ру. Летом 2017 года адвокат Александр Попков рассказал, что за десять месяцев следствие так и не попыталось установить подозреваемых.