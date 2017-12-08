В Чечне в день выборов президента сыграют 200 свадеб

В Чеченской Республике в день выборов президента России, 18 марта 2018 года, состоится 200 свадеб

Член Центризбиркома России Сиябшах Шапиев рассказал, что в Чечне продолжат традицию, заложенную во время прошлых избирательных кампаний.

«Я сегодня разговаривал со своим коллегой, председателем чеченской избирательной комиссии, и спросил у него: "Какие у вас будут новшества на президентских выборах?" Он сказал: "У нас новшества такие, что традиции будут продолжаться"», — рассказал Шапиев.

Он отметил, что во время прошлых выборов в Чечне на избирательные участки пришли 100 молодоженов в праздничных нарядах, а в 2018 году 200 пар собираются заключить брак в день выборов главы государства.

Член Центризбиркома выразил мнение, что такие традиции побуждают «других более активно принимать участие в выборах», передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. 6 декабря Владимир Путин заявил о намерении участвовать в них. Ранее о намерении баллотироваться в президенты сообщили Владимир Жириновский, Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.